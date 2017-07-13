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Происшествия

«Агент 024»: В Бишкеке прихожанин мечети избил 9-летнего ребенка

В 12-м микрорайоне Бишкека прихожанин мечети избил 9-летнего ребенка. Мальчик находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей. Об этом сообщили читатели ИА «24.kg».

«Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 июля. Сын играл на улице. Я варила ужин, как вдруг мне позвонили в домофон соседи и рассказали, что сына избил здоровый мужик, они вызвали милицию и «скорую». Выбежала на улицу, ребенок был в шоковом состоянии, даже не плакал. Кровь с лица ему вытерли соседи», — рассказала мать пострадавшего Асель Аликеева.

«Сын сказал, что повздорил с сыном прихожанина из соседнего дома: толкнул, и тот упал, поцарапав коленку. Прибежал отец того мальчишки и ударил моего сына по лицу. Он упал. Хорошо, что на площадке была щебенка, иначе, если бы ребенок головой ударился о камень или бордюр, он бы просто умер. Хорошо, что рядом оказались соседки, которые оттащили ребенка. А мужчина начал им угрожать», — привела подробности случившегося мать.

Женщина отметила, что они написали заявление в Октябрьское РОВД. «Следователь нам не говорит имя этого религиозного человека. Мы хотели обратиться в прокуратуру, к омбудсмену, но для этого нужны копии документов. У меня муж никогда не поднимал руку на ребенка, а тут выходит, что любой человек может подойти и просто врезать ему. Мужчину не задержали. Документы нам не дали, о ходе следствия не рассказывают. Я боюсь, что человек останется безнаказанным и продолжит совершать общественно опасные деяния», — отметила Асель Аликеева.

«Сейчас меня также беспокоит психологическое состояние сына, он не смог с врачами толком разговаривать, заикался, боится даже выйти на площадку, опасаясь появления того мужчины», — добавила она.

В пресс-службе ГУВД Бишкека ситуацию пока не комментируют.
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