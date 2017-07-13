Девушка продала подругу в секс-рабство и исчезла. МИД остался в стороне

В Анталье 12 июля состоялся суд по делу о покушении на жизнь гражданки Кыргызстана Малики Нотиевой. Интересы девушки представляли три адвоката. Обвиняемым по делу проходит 49-летний отец четверых детей Мустафа Йылдыз, 1968 года рождения, зверски избивший девушку. Из-за отказа в интимной близости он проломил ей голову и выбросил из автомобиля на большой скорости. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facbook телеведущая Ассоль Молдокматова.

Напомним, в одной из групп в социальных сетях Турции сообщили о том, что нашли девушку азиатской внешности без документов. Сообщалось и о тяжелом состоянии пострадавшей, находящейся в коме. Позже выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана. У Малики Нотиевой, поступившей 21 декабря 2016 года в больницу «Акдениз», врачи дигностировали перелом шейного позвонка, черепно-мозговую травму и ряд других телесных повреждений. Пострадавшей провели вторую операцию по установке импланта на череп.

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По информации Ассоль Молдокматовой, семья Малики жила в Токтогуле. Отец с матерью разошлись 15 лет назад. Малика решилась улететь в Турцию на заработки.

«Заоблачные дали ей нарисовала подруга Дамира, которая и продала ее сутенеру. После происшествия Дамира исчезает. Многие поговаривают, что она в Москве. В тот вечер между девушками была переписка. Прокурор озвучил и показал ее. Малика Нотиева даже не подозревала о злом умысле подруги», — сообщила телеведущая.

«В зале суда Малика Нотиева опознала обвиняемого Мустафу Йылдыз и, несмотря на то, что ее правая сторона парализована, движениями показала, как тот душил ее, избивал и снял с нее все украшения, а после выкинул окровавленную на дороге. Обидчика она узнала, он купил ее за 400 лир. Окончательное решение суд вынесет 7 сентября, до этих пор виновный будет за решеткой», — написала Молдокматова, подчеркнув, что представителей кыргызстанского МИД на судебном процессе не было.