Нарынчане пытались ограбить склад «Кыргызалтына»

30–40 жителей села Эмгекчил Нарынского района пытались ограбить склад ОАО «Кыргызалтын». Об этом сообщило МВД КР.

Инцидент произошел ночью 8 июля на складе одного из филиалов предприятия. По информации правоохранительных органов, 30–40 сельчан, не подчинившись требованиям сотрудников местной милиции села Оттук, проникли на склад и попытались на частных автомашинах вывезти мешки с золотосодержащей рудой.

Милиционерам удалось пресечь попытку ограбления склада. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Грабеж, то есть открытое завладение чужим имуществом с проникновением в помещение или иное хранилище организованной преступной группой и в особо крупном размере») УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделений УВД Нарынской области задержали по подозрению в причастности к преступлению 23 жителя села Эмгекчил.