В Кыргызстане изъяли почти 10 тысяч бутылок водки с поддельными акцизами

В Кыргызстане выявлен факт использования поддельных акцизных марок. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 22 июня на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» была остановлена грузовая машина марки «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина Т.М. В авто обнаружили 10 тысяч бутылок водки емкостью 0,5 литров .

Согласно заключению судебной экспертизы, акцизные марки производства «Гарсу Пасаулис» на 9400 бутылках марок «Пшеничная», «IQ», «CONSUL» Кара-Балтинского водочного завода являются поддельными.

Возбуждено уголовное дело по статье 199 (изготовление, хранение, сбыт и использование поддельных акцизных марок) УК КР.