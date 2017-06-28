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Происшествия

Уникальный случай: пациент с пулей в голове сам пришел к врачам

После попытки суицида 30-летний пациент с пулей в голове сам пришел к врачам.

Как рассказал ИА «24.kg» нейрохирург Нацгоспиталя Доолос Муратов, больной получил огнестрельное пулевое ранение в голову 14 июня. Но только через два дня в связи с усилением головной боли он обратился в Сокулукскую территориальную больницу. «Изначально врачи думали, что пациент поцарапал голову, поскольку сам он ничего не сказал. Там ему сделали томограмму, в результате чего обнаружили пулю и сразу направили к нам», — сказал он.

У пациента был менингоэнцефалит, в течение пяти дней его лечили и только после этого взяли на операцию, которая прошла успешно. Сейчас динамика состояния больного положительная.

Оперировал больного главный нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров, Доолос Муратов ассистировал.

Пуля вошла в передней части черепа в лобную кость, прошла сквозь мозг и застряла в области затылка. Медики считают операцию уникальной. «У нас нет современного оборудования, некоторым аппаратам уже 30–40 лет. И в таких условиях найти пулю… Это как искать темную кошку в темной комнате. Несмотря на имеющиеся условия, мы стараемся», — отметил Доолос Муратов.
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