В Кыргызстане за сутки изъяли почти четыре килограмма наркотиков

Сотрудники милиции выявили ряд фактов незаконного хранения и посева наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По их данным, в селе Манас Сокулукского района Чуйской области заметили парня с подозрительным полиэтиленовым пакетом в руках, в котором оказалось вещество со специфическим запахом.

Молодого человека задержали, им оказался 19-летний житель Бишкека. Экспертиза показала, что в пакете находилась марихуана весом 2,5 килограмма.

Кроме того, у 33-летнего жителя Токтогульского района Джалал-Абадской области обнаружен и изъят пакет с марихуаной весом 500 граммов . В Манасском районе Таласской области задержали 25-летнего Т.Б. с таким же количеством наркотика.

По данным МВД, на автодороге Бишкек — Торугарт остановили машину «Хонда Одиссей», в которой нашли 376 граммов марихуаны.

Также в огороде жителя Ысык-Атинского района Чуйской области 57-летнего В.Н. сотрудники УБНОН обнаружили 14 стеблей опийного мака, сообщает пресс-служба ведомства.

По всем фактам проводится расследование.