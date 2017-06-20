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Происшествия

Кыргызстанец привез на Сахалин полкило гашишного масла под видом сгущенки

Гражданин Кыргызстана привез на Сахалин 532 грамма гашишного масла. Об этом сообщило РИА «Сахалин-Курилы».

Отмечено, что житель Кыргызстана сначала ввез наркотик в Россию через таможенный пост в Новосибирске. Контрабанду он вез в двух полиэтиленовых упаковках из-под сгущенного молока, разместив их в собственном багаже.

Злоумышленник смог довезти наркотик до Сахалина, где его задержали прямо в аэропорту.

В пресс-службе прокуратуры Сахалинской области сообщили, что уголовное дело в отношении него уже направили в суд. Кыргызстанца обвиняют в контрабанде наркотиков в крупном размере, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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