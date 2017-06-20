09:57
+30
USD 68.50
EUR 76.70
RUB 1.18
Происшествия

В Бишкеке преступника ранили при попытке угнать автомобиль

В Бишкеке хозяин транспортного средства ранил автоугонщика при попытке угона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, злоумышленники пытались угнать автомобиль, стоявший во дворе, когда хозяин отлучился в магазин.

«Нападение произошло в доме на улице Тюменской. Хозяин рассказал, что 18 июня в 22.00 двое неизвестных в масках проникли в его двор и пытались угнать машину, когда он вышел в магазин. Вернувшись с другом, он обнаружил, что дверь распахнута, а во дворе за рулем автомобиля Mercedes Benz сидит человек в маске. При этом автомобиль уже завели», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник выскочил из автомобиля и, угрожая ножом, выбежал на улицу.

Спустя полчаса угонщики в масках появились вновь. «Они накинулись с ножом на хозяина дома и его друга. При попытке защититься заявитель выстрелил одному из разбойников в ногу. Несмотря на полученную рану, тот пытался наброситься на мужчину», — сообщили в пресс-службе.

Прибывшая милиция задержала ранее судимого 18-летнего бишкекчанина. Все материалы дела переданы в следственный отдел УВД Первомайского района. Ведется поиск соучастника преступления.
Ссылка:
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В России свора бродячих собак загрызла человека
В Бишкеке задержан водитель, сбивший маленькую девочку
Семь человек погибли в результате нападения на парламент Ирана
Пресс-службу Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта обокрали
В Магнитогорске в больницу с огнестрельным ранением попал гражданин Кыргызстана
В Москве неизвестный покусал гражданина Кыргызстана
В Канаде морской лев, схватив девочку за платье, утащил ее в воду
Милиция разыскивает участника массовой драки в Джалал-Абадской области
В Бишкеке задержали подозреваемых в продаже трехмесячного младенца
В Москве кыргызстанец с друзьями ограбили прохожего
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выбросился из&nbsp;окна. Жаловался, что никому не&nbsp;нужен В Бишкеке школьник выбросился из окна. Жаловался, что никому не нужен
В&nbsp;Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников
Ночью в&nbsp;бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира Ночью в бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира
Сотрудники УПМ вернули за&nbsp;взятку права, изъятые за&nbsp;пьяное вождение Сотрудники УПМ вернули за взятку права, изъятые за пьяное вождение
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов &laquo;О!Музыка&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый портал для меломанов «О!Музыка»
Новые роуминг-направления от&nbsp;MegaCom Новые роуминг-направления от MegaCom
MegaCom вновь радует своих абонентов подарками! MegaCom вновь радует своих абонентов подарками!
Кредиты от&nbsp;БТА Банка: в&nbsp;сомах и&nbsp;под 12 процентов годовых! Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!