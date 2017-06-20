В Бишкеке преступника ранили при попытке угнать автомобиль

В Бишкеке хозяин транспортного средства ранил автоугонщика при попытке угона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, злоумышленники пытались угнать автомобиль, стоявший во дворе, когда хозяин отлучился в магазин.

«Нападение произошло в доме на улице Тюменской. Хозяин рассказал, что 18 июня в 22.00 двое неизвестных в масках проникли в его двор и пытались угнать машину, когда он вышел в магазин. Вернувшись с другом, он обнаружил, что дверь распахнута, а во дворе за рулем автомобиля Mercedes Benz сидит человек в маске. При этом автомобиль уже завели», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник выскочил из автомобиля и, угрожая ножом, выбежал на улицу.

Спустя полчаса угонщики в масках появились вновь. «Они накинулись с ножом на хозяина дома и его друга. При попытке защититься заявитель выстрелил одному из разбойников в ногу. Несмотря на полученную рану, тот пытался наброситься на мужчину», — сообщили в пресс-службе.

Прибывшая милиция задержала ранее судимого 18-летнего бишкекчанина. Все материалы дела переданы в следственный отдел УВД Первомайского района. Ведется поиск соучастника преступления.