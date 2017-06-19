Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге

Бывшего губернатора Одесской области Украины закидали сырыми яйцами и облили зеленкой на встрече с жителями Кривого Рога. Об этом сообщил портал Dnepr 24.

Как отмечается, инцидент произошел после того, как Михаил Саакашвили возложил цветы к памятнику погибшим в силовой операции Киева на юго-востоке Украины и обратился к горожанам с речью.

Сначала из толпы в политика «прилетело» яйцо (в начале первой минуты ролика), затем второй неизвестный выплеснул ему на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, однако его задержала полиция.

Облитый зеленкой Михаил Саакашвили пошутил, что его приняли в Партию Зеленых, и продолжил выступление.