В Москве из затона спасли гражданку Кыргызстана

В столице РФ спасли гражданку Кыргызстана. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны по городу Москве.

Уточняется, что 14 июня в 6.40 на северо-западе столицы во время патрулирования зоны ответственности дежурная смена станции «Строгино» обнаружила женщину в верхней одежде в Строгинском затоне.

«Женщина пыталась самостоятельно выбраться из воды на понтон, находившийся в 10 метрах от берега. Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли пострадавшую с поверхности воды и доставили на станцию «Строгино», где оказали ей первую помощь», — говорится в сообщении.

Прибывшие работники скорой помощи направили пострадавшую, 1984 года рождения, в 67-ю городскую клиническую больницу.