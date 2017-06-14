В США преступник открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном. Об этом сообщает издание «Медуза».

Отмечается, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния. Населенный пункт расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона. В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.

Точное число пострадавших неизвестно, о погибших не сообщается. Известно лишь, что стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан. Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.