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Происшествия

Шесть военнослужащих погибли в 2016 году в Кыргызстане

За 2016 год в соединениях, частях и учреждениях Вооруженных сил КР зафиксировано шесть случаев гибели военнослужащих. Такие данные представили сегодня в аппарате омбудсмена журналистам.

В том числе зарегистрированы одно убийство, два суицида, по одному случаю смерти от нарушения правил обращения с оружием и нарушения уставных правил взаимоотношений.

Для сравнения: в 2014 году в Кыргызстане зарегистрировано 12 фактов гибели военнослужащих (10 случаев — на службе, два — вне). Семь военнослужащих покончили с собой, два погибли в результате несчастных случаев, один — из-за болезни и еще двое — в результате нарушения правил обращения с оружием.

Всего тогда возбудили 4 уголовных дела, по восьми в возбуждении уголовных дел отказано.

«Когда происходит суицид, со стороны прокуратуры не возбуждается уголовное дело. Это недостаток. Если солдат погиб, в любом случае нужно возбуждать дело», — подчеркнул омбудсмен Кубат Оторбаев.
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