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Происшествия

Обвиняемый в вымогательстве взятки инспектор Жайылского УГНС заключен в СИЗО

Обвиняемый в вымогательстве взятки инспектор ГНС заключен в СИЗО. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 10 июня постановлением суда Первомайского района Бишкека санкционировано заключение по стражу обвиняемого в вымогательстве крупной взятки старшего инспектора УГНС по Жайылскому району Чуйской области М.А.М. на два месяца — до завершения расследования.

Как сообщается, 9 июня сотрудники ГСБЭП задержали при получении взятки в 60 тысяч сомов сотрудника УГНС, вымогавшего $2 тысячи за вынесение положительного решения по итогам налоговой проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.
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