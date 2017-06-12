В Джалал-Абадской области изъяли почти четыре килограмма афганского опия. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД по Джалал-Абадской области, ГКНБ КР и Государственной таможенной службы выявлен факт незаконного хранения тяжелых наркотических средств с целью сбыта.

В ходе санкционированного судом обыска в доме жителя Сузакского района найден тайник, где находились 3,97 килограмма опия.

В результате проведенной работы сотрудников СБНОН пресечен канал транзита наркотиков через республику.

Подозреваемый ранее судим за сбыт наркотиков и состоит на оперативном учете МВД как член организованной наркогруппировки. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия.