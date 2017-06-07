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Происшествия

Один человек погиб в перестрелке в парламенте Ирана

Трое неизвестных мужчин открыли стрельбу в здании меджлиса — иранского парламента. Об этом сообщило в Twitter местное информагентство Tasnim.

По последним данным, два человека получили ранения, один из них — сотрудник службы охраны. Сообщается и об одном погибшем.

По данным агентства, перестрелка в парламенте продолжается. Несколько человек атаковавшие взяли в заложники. Но полиция это официально не подтверждает.

Агентство ISNA сообщило, что выходы из здания парламента заблокированы. Один из членов меджлиса рассказал, что нападавшие прибыли за час до открытия заседания. Автомобиль злоумышленников, по информации агентства, пока находится во дворе парламентского комплекса.

Tasnim, Reuters и AFP сообщили также о начавшейся перестрелке в мавзолее аятоллы Хомейни в южном Тегеране. По предварительным данным, вооруженный мужчина ранил несколько человек.
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