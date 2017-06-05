Пока наркодилер хвастался на Facebook деньгами, за ним приехала полиция

Американца Бриона Холлингса задержала полиция в его доме во время онлайн-трансляции в Facebook. 22-летний наркодилер в прямом эфире хвастался деньгами, которые заработал на продаже запрещенных веществ. Об этом пишет rg.ru.

Запись трансляции Холлингса в Facebook Live опубликована на YouTube и набрала около 1,6 миллиона просмотров. В начале стрима Брион радостно трясет долларами перед камерой, а затем, заслышав звуки полицейской сирены, меняется в лице и пытается бежать. Однако спустя несколько минут в комнате появляются полицейские, и становится понятно, что преступнику не удалось избежать наказания.

В комментариях пользователи Сети радуются, что свершилось правосудие. Кроме того, многие отметили, что не смогли разобрать речь преступника, и посоветовали ему выучить английский язык.

В доме Бриона нашли наркотики и оружие. Суд над наркодилером состоится через три недели, мужчину обвиняют в насилии над детьми, нарушении границ частной собственности и незаконном обороте наркотиков.