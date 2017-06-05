В майонезе пытались пронести телефон заключенным в ИК-27

В банке с майонезом пытались пронести телефон заключенным в ИК-27. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

По ее данным, 3 июня гражданка М.Д., проживающая в селе Тюп, приехала в колонию для передачи продуктов питания осужденному А. у. А., отбывающему наказание за экстремистскую и террористическую деятельность.

При досмотре передачи сотрудники оперативного отдела ИК-27 внутри полулитровой емкости с майонезом обнаружили и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и две сим-карты.

М.Д. написала объяснительную и была отпущена.