13:16
+22
USD 68.17
EUR 76.50
RUB 1.20
Происшествия

В майонезе пытались пронести телефон заключенным в ИК-27

В банке с майонезом пытались пронести телефон заключенным в ИК-27. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

По ее данным, 3 июня гражданка М.Д., проживающая в селе Тюп, приехала в колонию для передачи продуктов питания осужденному А. у. А., отбывающему наказание за экстремистскую и террористическую деятельность.

При досмотре передачи сотрудники оперативного отдела ИК-27 внутри полулитровой емкости с майонезом обнаружили и изъяли мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и две сим-карты.

М.Д. написала объяснительную и была отпущена.
Ссылка:
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержали 18 боевиков ИГИЛ, среди них есть и граждане Кыргызстана
Заключенный СИЗО-1 прятал шприцы в баночке с шампунем
Помощник начальника ИК-27 пытался пронести в колонию наркотики
В Бишкеке задержали сбежавшего из мест лишения свободы
ГСИН: Садыр Жапаров сам порезал вены — в знак протеста
В Москве задержали членов «Хизб ут-Тахрира», среди которых кыргызстанец
В Бишкеке задержан член «Хизб ут-Тахрира», находящийся в розыске
В Кыргызстане задержали члена экстремистской организации
В Кыргызстане задержаны активные члены РЭО «Хизб ут-Тахрир»
В Кыргызстане задержали еще одного члена «Хизб ут-Тахрира»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вновь сбили пешехода на&nbsp;переходе В Бишкеке вновь сбили пешехода на переходе
В&nbsp;Москве задержали 18 боевиков ИГИЛ, среди них есть и&nbsp;граждане Кыргызстана В Москве задержали 18 боевиков ИГИЛ, среди них есть и граждане Кыргызстана
В&nbsp;Кара-Кульдже рухнул мост, который открывал Асылбек Жээнбеков В Кара-Кульдже рухнул мост, который открывал Асылбек Жээнбеков
В&nbsp;Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на&nbsp;дороге В Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на дороге
Бизнес
&laquo;Скажу папе, чтобы не&nbsp;разговаривал по&nbsp;телефону за&nbsp;рулем&raquo; «Скажу папе, чтобы не разговаривал по телефону за рулем»
Всe, чтo нужнo знaть o&nbsp;сжижeнном гaзе Всe, чтo нужнo знaть o сжижeнном гaзе
Дороги в&nbsp;Кыргызстане: замкнутый круг некачественного строительства Дороги в Кыргызстане: замкнутый круг некачественного строительства
ОсОО &laquo;Aimar Energy&raquo; разъяснило ситуацию с&nbsp;ремонтом ГЭС Кыргызстана ОсОО «Aimar Energy» разъяснило ситуацию с ремонтом ГЭС Кыргызстана