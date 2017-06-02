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Происшествия

В Кара-Кульдже рухнул мост, который открывал Асылбек Жээнбеков

В Кара-Кульдже рухнул мост, который открывал нынче экс-спикер парламента Кыргызстана Асылбек Жээнбеков и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании Робин Орд-Смит. Информацию о ЧП подтвердили в администрации Ошской области.

По их данным, мост, проложенный через реку Кок-Жар в селе Биринчи Кара-Кульджинского района, разрушился в результате схода селевых потоков. Он был сдан в эксплуатацию всего лишь год назад.

На строительство моста было потрачено 8 миллионов 939 тысяч сомов, из которых доноры выделили 6 миллионов 219 тысяч сомов, вклад местного сообщества составил 2 миллиона 720 тысяч сомов.

Год назад в церемонии открытия приняли участие Асылбек Жээнбеков, бывший к тому времени уже рядовым депутатом, посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, руководитель по вопросам программ и менеджмента представительства организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане Алтааф Хашам.
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