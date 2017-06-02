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В Москве задержали 18 боевиков ИГИЛ, среди них есть и граждане Кыргызстана

В Москве задержали 18 боевиков ИГИЛ, в их числе и кыргызстанцы, которые готовили теракты в метро и ресторане. Об этом сообщило агентство «Правда. Ру».

По его данным, в домах на Шолоховской и Новоорловской улицах выявлены «минибазы ИГИЛ». Все квартиры, которые занимали задержанные, просматривались из окон друг друга. Таким образом, группы экстремистов могли огнем из автоматов сорвать штурм либо вовремя скрыться.

В доме на Новоорловской бойцы ФСБ задержали 12 человек. Помимо СВУ, замаскированного под кофемолку, в квартире нашли АКМ и 60 патронов к нему, две гранаты РГД-5 и штык-нож. Большинство задержанных — граждане Узбекистана и Кыргызстана, а также несколько уроженцев России.

Квартиру на Шолоховской занимали двое граждан РФ. У них найдены автомат АКМ с двумя полными магазинами и две гранаты Ф-1. Самое интересное, что квартира никому не принадлежала. Оперативники не смогли найти никаких данных о ее владельце. Единственное, что обнаружили сотрудники полиции: в квартире зарегистрировано двое детей.

У задержанных нашли форму сотрудников московского метро, сообщило агенство.
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