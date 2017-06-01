В Бишкеке задержаны водители, устроившие драку на дороге

Сотрудники Октябрьского РУВД столицы задержали водителей, устроивших драку на дороге. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, речь идет об инциденте на перекрестке улиц Анкара и Шабдана баатыра. Зачинщиками оказались 27-летний водитель «Тойоты Виндом», житель Сокулукского района Чуйской области, и 34 -летний водитель «Лексуса 570».

За нарушение общественного порядка в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 364 Кодекса об административной ответственности. Оба участника инцидента оштрафованы на сумму 1 тысяча 500 сомов каждый.