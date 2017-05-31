Мужчину зарезали во время ссоры в Чуйской области

В Чуйской области произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 26 мая поступило сообщение из территориальной больницы о мужчине с ножевым ранением, который вскоре скончался. Им оказался 31-летний Б.У., житель села Дон-Арык. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению задержан 19-летний Б.Б., житель Чуйской области. По предварительным данным, преступление совершено во время ссоры.

Он заключен под стражу. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.