Генпрокуратура выяснила, законна ли пристройка к ТД «1000 мелочей» в Бишкеке

Генпрокуратура выяснила законность пристройки к Торговому дому «1000 мелочей» в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, прокуратура Бишкека провела проверку по обращению жильцов дома № 127 на проспекте Чуй (ТД «1000 мелочей») о возведении пристройки без их согласия.

Проверкой установлено, что решением Комиссии по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке от 22 июля 2016 года ОсОО «К.» предоставлен дополнительный участок площадью 3 сотки во временное пользование на условиях аренды сроком на 5 лет.

Земельный участок выделен под проектирование и строительство пристройки к действующей парикмахерской, несмотря на то что является местом озеленения и общего пользования в соответствии с Генеральным планом.

В то же время установлено, что в протоколе комиссии отсутствуют сведения об этажности и подвале, а также план пристройки.

При предоставлении участка нарушены требования земельного кодекса КР и положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Бишкека.

По факту прокуратура столицы 18 апреля возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 305–2 (нарушение земельного законодательства КР) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР. В настоящее время следственный отдел управления ГСБЭП ведет следствие.

Также следует отметить, что по обращению жителей по вопросу фальсификации подписей жильцов следователь УВД Свердловского района 6 февраля принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее 28 марта прокуратура города данное решение отменила и направила в УВД Свердловского района для дополнительной проверки. В результате возбуждено уголовное дело по статье 353 (самоуправство) УК КР. А в отношении следователя УВД, ранее отказавшего в возбуждении уголовного дела, возбуждено дисциплинарное производство.

В прокуратуре напоминают, что по фактам незаконных действий представителей органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, граждане могут обратиться с заявлением в органы прокуратуры по телефону 0(312) 54-28-18 или через интернет-приемную на сайте ГП.