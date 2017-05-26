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Происшествия

По подозрению в убийстве подростка на ГЭС-2 задержали его сверстника

По подозрению в нанесении ножевых ранений подростку на ГЭС-2, в результате которых он скончался по дороге в больницу, задержан житель Аламудунского района Ф.В., 2001 года рождения. Об этом сообщило УВД Чуйской области.

Напомним, 21 мая в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что на ГЭС-2 обнаружен окровавленный подросток в тяжелом состоянии. Соседи повезли его в больницу и по дороге пересадили в машину скорой помощи. Но от полученных ранений 15-летний П.Ю. скончался.

«Для раскрытия тяжкого преступления в оперативно-разыскных мероприятиях были задействованы кинологи. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ч.2 (убийство) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы для определения причины смерти, характера и механизма образования телесных повреждений», — сообщила пресс-служба УВД области.

По их данным, подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение и постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в колонии для несовершеннолетних. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52796/
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