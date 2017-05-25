Сотрудников золоторудного предприятия осудили на 5 и 8 лет. Об этом сообщает отдел по работе со СМИ и общественностью Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По его данным, вынесен приговор обвиняемым по факту незаконного хранения, перевозки, сбыта, а также хищения взрывчатых веществ.

Как сообщается, 18 мая 2017 года Нарынским городским судом вынесен приговор в отношении работников филиала «Комбинат Макмалзолото» Качкынова Ш.С. и Токтосунова Б.К. по статьям 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 245 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) УК КР. Их приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Кадырбек уулу А. осужден на 5 лет лишения свободы по статье 241 УК КР. С учетом того, что он является инвалидом второй группы, к нему применена статья 63 (условное осуждение) и назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года условно, говорится в сообщении.

Кожошов Ч.К. и Нурманбетов Ж.М. оштрафованы на 30 тысяч сомов каждый, отмечает ведомство.

Как напоминает ГКНБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, организованных преступных группировок взрывчатыми веществами и их компонентами 28 января 2017 года задержан гражданин КР Кадырбек уулу А., 1980 года рождения, житель Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.

При задержании у Кадырбек уулу А. было обнаружено 210 пакетов со взрывчатым веществом «аммонит» общим весом 42 килограмма и 50 капсюль-детонаторов, 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

По факту было возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 241 УК КР.

Далее были задержаны взрывники Качкынов Ш.С., 1979 года рождения, Токтосунов Б.К., 1980 года рождения, а также горные мастера Кожошов Ч.К., 1988 года рождения, и Нурманбетов Ж.М., 1987 года рождения, которые непосредственно занимались хищением и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов.

По данному факту следственной группой УГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 241, частью 2 статьи 244 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и 245 УК КР.