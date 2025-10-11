13:59
Происшествия

В США на заводе в штате Теннесси произошел мощный взрыв

В американском штате Теннесси произошел мощный взрыв на заводе взрывчатки. Власти говорят о 19 пропавших без вести и о пока не установленном числе погибших, сообщает ВВС.

Точных данных о числе погибших и раненых пока нет, как нет и сведений и причинах взрыва. На снимках с места видны полностью уничтоженное строение и сгоревшие машины поодаль.

Взрыв произошел утром в пятницу на заводе компании Accurate Energetic Systems в местности Вест-Макьюэн.

«У нас есть несколько пропавших. Мы стараемся думать о чувствах родственников, но у нас есть сколько-то погибших», — сказал журналистам местный шериф Крис Дэйвис.

По последним данным, пропавшими числятся 13 человек.

На сайте Accurate Energetic Systems говорится, что предприятие производит противопехотные мины, гранулы взрывчатки, которые применяются в военном деле и космической отрасли, а также взрывчатку для сноса строений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346857/
просмотров: 175
