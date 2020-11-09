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На окраине Балыкчи обнаружен тайник с оружием, взрывчаткой и наркотиками

На окраине города Балыкчи сотрудники МВД обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и наркотиками. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции совместно со следователями ОВД Балыкчи тщательно осмотрели схрон. Изъяты автомат Калашникова — АКСУ калибра 5,45 миллиметра, граната, нож, наркотики, спирт и несколько штук масок с прорезями для глаз», — говорится в сообщении МВД.

По факту обнаружения схрона возбудили уголовное дело. Милиция ведет поиск лиц, причастных к его организации. Выясняется происхождение оружия и боеприпасов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172397/
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