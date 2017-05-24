В Казахстане за взятку в $70 тысяч задержали главу аварийно-спасательной службы

В Астане при получении взятки в $70 тысяч задержали генерального директора РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Министерства по инвестициям и развитию. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на главного консультанта Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Нурлана Жахина.

«Подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ. Кроме того, он подозревается в хищении средств РГП в особо крупном размере при участии главного бухгалтера и руководителя Атырауского филиала предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечено, что при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято $300 тысяч и 6 миллионов тенге. Все подозреваемые задержаны и помещены в ИВС. Проводится досудебное расследование.