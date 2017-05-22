В Канаде морской лев, схватив девочку за платье, утащил ее в воду

В канадском городе Ричмонд морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду. Инцидент произошел в гавани Steveston Fisherman’s Wharf. Уточняется, что ребенка спасли родственники, он не пострадал.

Как сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на автора ролика, перед нападением животное кормили собравшиеся на пристани люди.

«Это был калифорнийский морской лев-самец. Это огромные животные, они не артисты цирка и не обучены быть рядом с людьми. Как глупы некоторые люди, которые относятся к дикой природе без должного уважения», — поделился мнением директор Центра по исследованию морских млекопитающих при Университете Британской Колумбии Эндрю Трайтс.

Он считает, что когда девочка повернулась и села у воды, в поле зрения животного попал фрагмент ее платья, и морской лев принял его за еду.

Эндрю Трайтс надеется, что видео научит людей не кормить диких зверей.