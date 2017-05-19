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Происшествия

Убийство мужчины раскрыли в Чуйской области

Установлена причастность двух мужчин к тяжкому преступлению, совершенному в середине апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 апреля примерно в 12.30 в ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что в водохранилище ГЭС-5 обнаружено тело мужчины азиатской внешности в возрасте 45–50 лет с признаками насильственной смерти.

Как сообщается, следственный отдел Аламудунского РОВД возбудил по факту уголовное дело по статье 97 часть 2 (убийство) УК КР. Назначены судебные экспертизы: медицинская, дактилоскопическая, биологическая.

Убитым оказался бишкекчанин С.А., 1943 года рождения, который с апреля значился без вести пропавшим.

По подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего жителя Аламудунского района О.А., а в ходе дальнейших следственно-оперативных действий задержали — уже по подозрению в совершении убийства — 40-летнего Б.И., проживающего в Бишкеке.

По данным следствия, убийство произошло в середине апреля в одном из столичных домов.

Как сообщается, увидев вечером в доме своей сожительницы незнакомого мужчину, Б.И. из хулиганских побуждений избил его, нанеся тяжкие телесные повреждения. Утром, обнаружив, что он мертв, спрятал тело во времянке.

Через неделю труп во времянке случайно обнаруживает О.А., который был хорошо знаком с убитым и знал, что родственники и милиция разыскивают его как без вести пропавшего. Однако в правоохранительные органы об этом факте не сообщил и, решив отвести от себя всякие подозрения, вывез тело за город и выбросил в БЧК.

Суда избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52206/
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