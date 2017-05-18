Сотрудники мэрии Узгена нарушили земельное законодательство

Прокуратура Узгенского района провела проверку исполнения земельного законодательства в мэрии города Узгена. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, проверка установила, что должностные лица передали в собственность гражданину К.М. земельный участок площадью 103,8 квадратных метра. Ему выдали государственный акт о праве частной собственности.

По факту прокуратура Узгенского района возбудила уголовное дело.

В Межрайонный суд Ошской области подано исковое заявление о признании недействительными договора купли-продажи и государственного акта о праве частной собственности на земельный участок.