Проезд по дороге Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка открыт в одну сторону. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

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Напомним, 16 мая на участке Кош-Копуро с 26-го по 34-й километр в результате проливного дождя сошел селевой поток и в 6 местах перекрыл дорогу грязекаменным грунтом общим объемом более 119 тысяч кубометров.

Как сообщается, в настоящее время работы по расчистке трассы продолжаются силами дорожно-эксплуатационного предприятия. Скопления машин нет.

Однако, по данным МЧС, в случае ливня возникнет угроза камнепада.