14:16
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада

На 243-296-м километрах участка Арал — Казарман альтернативной автодороги север — юг ведутся активные работы по очистке камней, сошедших со склонов гор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, работы по очистке продолжаются силами дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 18.

В настоящее время движение на данном участке осуществляется в одностороннем режиме.

В результате резкого изменения погодных условий на 103-м километре трассы Ош — Сары-Таш — Иркештам со склона горы сошло большое количество камней. На месте проводятся работы по их очистке с проезжей части с привлечением специальной техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364842/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Участок автодороги север — юг очищен от камнепада
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
«Почки и нервы оставляем на этой дороге». Жители Дача СУ просят ремонта трассы
Депутат призвала ускорить ремонт дороги Бишкек — Кант
В Бишкеке известный историк едва не лишился сада из-за строительства дороги
Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
На трассе Бишкек — Ош произошел камнепад: есть жертвы
На дорогу к Токтогульской ГЭС сошел камнепад
Строительство дороги через кладбище. С жителями Новопавловки встретился депутат
Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
Новые победители акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality «Элдик Банк» — партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
6 марта, пятница
14:11
В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении серии краж В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении...
14:04
Житель Сузакского района извинился за ложные слухи об аэропорте «Джалал-Абад»
13:57
В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра
13:56
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
13:43
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада