На 243-296-м километрах участка Арал — Казарман альтернативной автодороги север — юг ведутся активные работы по очистке камней, сошедших со склонов гор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, работы по очистке продолжаются силами дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 18.

В настоящее время движение на данном участке осуществляется в одностороннем режиме.

В результате резкого изменения погодных условий на 103-м километре трассы Ош — Сары-Таш — Иркештам со склона горы сошло большое количество камней. На месте проводятся работы по их очистке с проезжей части с привлечением специальной техники.