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Происшествия

В Джалал-Абадской области грузовую машину накрыло селевым потоком

В Джалал-Абадской области грузовую машину накрыло селевым потоком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, 16 мая в 22.00 на участке Кош-Копюро (26-32-й километры) автодороги Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка из ущелья сошел сель, несущий камни и щебень. Внутри грузовика находились водитель и пассажир, они не пострадали.

Кроме того, под потоком щебня остались две легковые автомашины, внутри салонов людей не было, говорится в сообщении.

В настоящее время проезд по дороге Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка перекрыт с двух сторон, с 17 мая ведутся очистительные работы, сообщает ведомство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51917/
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