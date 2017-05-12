Жительницы Джалал-Абада вымогали у мужчины деньги, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в конце апреля в милицию обратился житель области с заявлением, в котором сообщил, что в городе Джалал-Абаде подвозил малознакомую гражданку, родственницы которой начали запугивать его обращением в правоохранительные органы якобы за изнасилование.

Женщины отобрали у водителя документы, пообещав вернуть их, когда тот принесет им 15 тысяч сомов. На основании собранных материалов следственным отделом УВД Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые задержаны с поличным. Группа состояла из трех женщин, одна из которых оказалась уроженкой Узбекистана. Личности всех установлены: Х.Э., 1983 года рождения, временно нигде не работает; А.С., 1977 года рождения, ранее судимая за хулиганство; гражданка Узбекистана А.А., 1978 года рождения.

Решением суда избрана мера пресечения в отношении Х.Э. в виде заключения под стражу, а остальные заключены под домашний арест.

В настоящее время проверяется причастность задержанной группы к другим аналогичным преступлениям.