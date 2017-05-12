В британских школах изъяли сотни ножей и самурайских мечей

Полиция Англии и Уэльса за два года изъяла в школах 2 тысячи 579 единиц оружия, включая самурайские мечи, топоры и пневматические пистолеты. Об этом сообщила ВВС.

По данным полиции, около 20 процентов изъятого оружия составляют ножи и мечи. Кроме того, в учебных заведениях нашли как минимум 26 единиц пневматического и поддельного стрелкового оружия.

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В одной из школ обнаружили полицейскую дубинку и 38-сантиметровый металлический прут. В числе владельцев конфискованного оружия как минимум 47 детей в возрасте до 10 лет.

«В последнее время мы видим все больше молодых людей с ножами, и это тревожно. Чтобы побороть эту тенденцию, мы выявляем тех, кто владеет оружием незаконно, и работаем с ритейлерами в рамках общенациональных операций, чтобы снизить объем продажи ножей малолетним», — заявил член Национального совета начальников полиции Альф Хичкок.

По словам генсекретаря Ассоциации руководителей школ и колледжей Джеффа Бартона, учебные заведения «работают в тесном контакте с полицией, чтобы защищать и образовывать учеников», а в некоторых случаях в школах дежурят полицейские.

Он добавил, что в ряде школ установлены металлодетекторы, а в случае обнаружения у учеников оружия применяют строгие дисциплинарные меры.