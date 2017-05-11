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Общество

В Бишкеке из-за оскорблений учителя ребенок отказывался ходить в школу

Из-за оскорблений учителя ученик 3-го класса столичной школы-гимназии отказывался ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По их данным, к акыйкатчи обратилась с жалобой на классного руководителя мать ребенка. В заявлении указано, что ее сын систематически подвергается оскорблениям со стороны учителя.

Институт омбудсмена направил обращение на имя начальника управления образования мэрии Бишкека с требованием провести проверку.

В управлении сообщили, что по данному вопросу провели беседу с родительницей и классным руководителем. По результатам проверки за создание конфликтной ситуации в классе учителю объявили замечание.

Позже классный руководитель написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51436/
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