В России задержали уроженца Кыргызстана, подозреваемого в изнасиловании

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали уроженца Кыргызстана, имеющего гражданство России, причастного к изнасилованию. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 17 марта в Ленинградской области 31-летний злоумышленник применил физическую силу и изнасиловал 28-летнюю гражданку России, после чего скрылся.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Оперативные сотрудники получили информацию о том, что подозреваемый возвращается в Санкт-Петербург самолетом из Кыргызстана 5 мая. Там он и был задержан.