Задержан водитель, прокативший сотрудника УПС на капоте автомашины

8 мая 2017 года задержан водитель автомашины марки «Опель-Вектра», 27-летний Р.О., не подчинившийся законным требованиям сотрудников патрульной милиции по УВД Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что ЧП произошло 6 мая в городе Баткене на рынке «Айдаралы» примерно в 10.30. Тогда нарушитель скрылся с места происшествия.

По данному факту следственным отделом УВД области возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД города Баткена. Ведется следствие.