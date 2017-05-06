14:53
+17
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве: гражданка Республики Татарстан Рузалия Габдуллина, 1991 года рождения, и уроженец Чуйской области Дмитрий А., 1996 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По информации ведомства, 28 апреля в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц — женщины по имени Рузалия и ее гражданского мужа. По словам заявителя, они взяли у него 320 тысяч сомов, пообещав поставить растительное масло.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

«В ходе расследования в УВД Первомайского района Бишкека обратились пять граждан с просьбой принять меры в отношении задержанных по факту мошенничества аналогичного характера. Мошенники работали вместе — входили в доверие к гражданам под разными предлогами, в зависимости от ситуации пострадавших. Также установлено, что задержанная Габдуллина часто меняла внешность», — говорится в сообщении.

Задержанным предъявлено обвинение по факту мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО-1 Бишкека.

Милиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие от их действий могут обращаться по номерам 0 550 102 298, 0 550 102 895.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51262/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в бишкекской элитке в «Джале» потушен
В «Джале» горит 13-этажная элитка
Очередной факт школьной поножовщины. Один ученик попал в больницу
В Бишкеке повесился школьник
Упавшую пушку у Вечного огня в Дубовом парке Бишкека до сих пор не подняли
Работник наркологической клиники забил насмерть пациента
В Узбекистане тракторист, притворяясь врачом, заработал $500 тысяч
17-летний кыргызстанец убил свою бабушку за 6 тысяч сомов
В Бишкеке задержали двоих грабителей, напавших на сотрудника HRW Стива Свердлова
В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске больше четырех лет
Популярные новости
Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на&nbsp;помойку Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на помойку
В&nbsp;Бишкеке разыскивается водитель, едва не&nbsp;сбивший школьницу и&nbsp;мужчину В Бишкеке разыскивается водитель, едва не сбивший школьницу и мужчину
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло сильное землетрясение На юге Кыргызстана произошло сильное землетрясение
Найдено тело ранее пропавшего в&nbsp;Нью-Йорке Азиза Чиркеева Найдено тело ранее пропавшего в Нью-Йорке Азиза Чиркеева
Бизнес
Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами
Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на&nbsp;номер 1945 Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на номер 1945
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; определили лучших операторов связи В «Кыргызтелекоме» определили лучших операторов связи
Получите 4G Wi-Fi Wingle или 4G Wi-Fi роутер всего за&nbsp;1 сом от&nbsp;оператора О! Получите 4G Wi-Fi Wingle или 4G Wi-Fi роутер всего за 1 сом от оператора О!