В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве: гражданка Республики Татарстан Рузалия Габдуллина, 1991 года рождения, и уроженец Чуйской области Дмитрий А., 1996 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По информации ведомства, 28 апреля в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц — женщины по имени Рузалия и ее гражданского мужа. По словам заявителя, они взяли у него 320 тысяч сомов, пообещав поставить растительное масло.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

«В ходе расследования в УВД Первомайского района Бишкека обратились пять граждан с просьбой принять меры в отношении задержанных по факту мошенничества аналогичного характера. Мошенники работали вместе — входили в доверие к гражданам под разными предлогами, в зависимости от ситуации пострадавших. Также установлено, что задержанная Габдуллина часто меняла внешность», — говорится в сообщении.

Задержанным предъявлено обвинение по факту мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО-1 Бишкека.

Милиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие от их действий могут обращаться по номерам 0 550 102 298, 0 550 102 895.