В Подмосковье задержан кыргызстанец, подозреваемый в убийстве

В подмосковных Люберцах задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого в убийстве 24‑летней девушки. Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области российские СМИ.

По их данным, тело девушки с признаками удушения обнаружили утром 20 апреля. Следствие установило, что к убийству причастен 30-летний кыргызстанец.

Подозреваемого задержали. В день убийства они распивали алкогольные напитки, а затем поссорились. В ходе конфликта кыргызстанец убил девушку.