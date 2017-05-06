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В Подмосковье задержан кыргызстанец, подозреваемый в убийстве

В подмосковных Люберцах задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого в убийстве 24‑летней девушки. Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Московской области российские СМИ.

По их данным, тело девушки с признаками удушения обнаружили утром 20 апреля. Следствие установило, что к убийству причастен 30-летний кыргызстанец.

Подозреваемого задержали. В день убийства они распивали алкогольные напитки, а затем поссорились. В ходе конфликта кыргызстанец убил девушку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51248/
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