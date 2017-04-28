Контрабанду шкур и рогов архара пресекли таможенники

Контрабанду шкур и рогов архара пресекли на таможне. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, 27 апреля 2017 года на пост «Бордобо» таможни «Ош», расположенный в селе Сары-Таш Алайского района, прибыла автомашина марки УАЗ 33909 с государственным номерным знаком Кыргызстана под управлением водителя К.Т., следовавшего по маршруту Таджикистан — Кыргызстан.

Как сообщается, при досмотре автомашины в салоне были обнаружены тщательно упакованные в мешки семь шкур и рогов архара, четыре шкуры и столько же пар рогов козерога. Они были тщательно скрыты под мешками с овечьей шерстью. У водителя отсутствовали документы, разрешающие легальный ввоз на территорию ЕАЭС, говорится в сообщении.

Как отмечается, дериваты (дополнительная продукция охотничьего промысла. — Прим. ИА «24. kg») являются объектами фауны, находящимися под охраной, и включены в Красную книгу КР.

По факту собран соответствующий материал, автомашина и объекты фауны доставлены в Ош и переданы на ответственное хранение в Департамент охраны природы для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

В настоящее время отделом по борьбе с контрабандой таможни «Ош» ведется проверка. По результатам доследственных мероприятий будет принято решение о передаче материалов в прокуратуру Ошской области, говорится в сообщении.