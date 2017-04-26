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Происшествия

Кыргызстанец пострадал в поножовщине в Ханты-Мансийске

Кыргызстанец пострадал в результате поножовщины в тайге на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, компания из трех человек приехала на заимку, принадлежащую одному из них и охраняемую сторожем. Она находится в 70 км от поселка Таежный. Мужчины выпили за встречу, потом хозяин заимки поссорился со сторожем, и тот пошел спать. Когда гости легли отдыхать, сторож пришел к ним с ружьем и ножом.

С ножевыми ранениями в больницу Югорска эвакуированы частным вертолетом 56-летний хозяин участка Фарид и 52-летний гражданин Кыргызстана Обиджон.

В результате происшествия два человека погибли, двое получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство более двух лиц».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50608/
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