В Саратовской области России подростка покусал лев

Пятнадцатилетний житель города Энгельса Саратовской области (Россия) был госпитализирован после нападения льва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства здравоохранения Александра Колоколова.

Отмечено, что у подростка было несколько укусов, сейчас его жизнь вне опасности. «Врачи энгельсской станции скорой помощи прибыли на вызов в район Мосотряда. С укусами ребенка доставили в больницу, где обработали ему раны. От дальнейшей госпитализации родители отказались, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает», — приводит слова Колоколова ТАСС.

В ГУ МВД области добавили, что льва ранее неоднократно замечали местные жители — его на прогулку выводила девушка. В настоящий момент по данному факту правоохранителями проводится проверка. Не исключено, что наказание за инцидент понесет хозяйка льва.

По информации «Взгляд-инфо», семья Ероян, которой и принадлежит животное, категорически отрицает факт нападения львицы на ребенка.

«Не было никакого нападения. Я буду требовать справки, требовать доказательства вины. Очень много людей, которые хотят подзаработать на нас. Где что случись — сразу виновата Майя. К нам часто звонят и говорят, что Майя напала на них. Бывало в 2 часа ночи стучатся и кричат, мол, Майя кого-то грызет. А в это время львица лежит в своей комнате», — прокомментировала Нонна Ероян.