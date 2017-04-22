Число жертв нападения талибов на базу в Афганистане увеличилось до 140

Не менее 140 афганских военнослужащих погибли в результате атаки движения «Талибан» на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официальные лица.
По предварительным данным, не менее 10 боевиков смогли заехать на машинах на территорию военной базы, переодевшись в форму афганской армии. Попав в расположение части, они открыли огонь из автоматических винтовок и гранатометов по военнослужащим, находившимся в столовой и покидавшим мечеть после пятничной молитвы.