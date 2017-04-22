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Происшествия

Число жертв нападения талибов на базу в Афганистане увеличилось до 140

Фото REUTERS/Anil Usyan. Афганские военные у атакованной талибами базы

Не менее 140 афганских военнослужащих погибли в результате атаки движения «Талибан» на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официальные лица.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки на базу близ города Мазари-Шариф погибло около 70 военнослужащих. Один чиновник из городской администрации сообщил, что число жертв составило 140 человек, многие военные получили ранения. Другие официальные лица отметили, что число погибших может быть выше.

По предварительным данным, не менее 10 боевиков смогли заехать на машинах на территорию военной базы, переодевшись в форму афганской армии. Попав в расположение части, они открыли огонь из автоматических винтовок и гранатометов по военнослужащим, находившимся в столовой и покидавшим мечеть после пятничной молитвы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50243/
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