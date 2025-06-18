Люстра рухнула на гимнастку. Врачи РФ помогли кыргызстанке Жибек Казаковой

Врачи Новосибирского Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии помогли цирковой гимнастке из Кыргызстана Жибек Казаковой восстановиться после тяжелой травмы позвоночника.

После трех неудачных операций на родине она обратилась к российским специалистам. Хирурги заменили поврежденный позвонок имплантом и удалили поломанные элементы старых конструкций.

В середине января 2025 года хирурги провели многоэтапную коррекцию позвоночника. Спустя девять дней после хирургического вмешательства гимнастка самостоятельно начала ходить. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, полное восстановление может занять около года.

Специалисты этого НИИ регулярно проводят сложнейшие операции на позвоночнике, включая восстановление после тяжелых травм. Он признан одним из ведущих в России по лечению заболеваний и травм опорно-двигательной системы.

Жибек Казакова — цирковая гимнастка из Бишкека. Занималась гимнастикой с девяти лет. В конце 2022 года во время новогоднего выступления в одном из ресторанов Бишкека на нее рухнула люстра весом почти 100 килограммов. В результате гимнастка получила множественные травмы, в том числе перелом одного из позвонков.