Ритейлы Новосибирска хотят закупать для супермаркетов продукты из Кыргызстана

Ритейлы в Новосибирске хотят закупать для супермаркетов продукты из Кыргызстана. В городе завершилась международная выставка «Сибирская продовольственная неделя».

По данным Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт», национальный павильон КР был удостоен высокой оценки со стороны организаторов за актуальность и профессионализм представленной экспозиции.

В рамках мероприятия также прошел дегустационный конкурс, где одна из отечественных компаний в номинации «Напитки безалкогольные, безалкагольные тонизирующие функциональные» получила награду «Большая золотая медаль».

В центре сообщили, что есть предварительные договоренности с представителями крупных ритейлов, в том числе супермаркетов «Пятерочка», «Светофор» и «Магнит», которые проявили заинтересованность в сотрудничестве.

На выставке было представлено 13 отечественных компаний с более чем 140 наименованиями продукции.