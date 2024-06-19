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Таможенная служба грозится подать в суд на журналиста Ыдырыса Исакова

Таможенная служба грозится подать в суд на журналиста Ыдырыса Исакова, если тот не опубликует опровержение своей информации о работе ведомства.

Речь идет о материале «Казынаны какшаткан жыртык». В пресс-службе таможни отмечают, что прежде, чем публиковать расследование, Ыдырысу Исакову стоило бы уточнить информацию и тщательно разобраться в освещаемой ситуации.

«Так, в видеоматериале Ыдырыс Исаков рассказывает про ситуацию ввоза лесоматериалов из Казахстана в Кыргызстан через пункт пропуска «Ак-Тилек», при этом неоднократно упоминает о коррупционных действиях в Таможенной службе на этом КПП. Он требует навести порядок в деятельности ведомства. При этом Исаков берет интервью у сотрудников других контролирующих органов, но продолжает обвинять Таможенную службу. Подобные действия наводят на мысль, что независимый журналист нарочно ведет работу по очернению и преследует цель дискредитировать ведомство в глазах общественности или же обозреватель не разбирается в специфике деятельности государственных органов. Тогда возникает вопрос, насколько Ыдырыс Исаков компетентен вести «расследование» и публиковать такого рода информацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что, когда речь идет об информировании населения, выбранная тема должна быть изучена автором, тем более при освещении деятельности государственных органов необходимо ознакомиться хотя бы с базовыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность госоргана.

«В случае Исакова этого не произошло, что отражает его непрофессионализм. Журналист уже публиковал видеоматериал относительно ситуации на кыргызско-казахстанском участке госграницы, где также звучали обвинения в адрес Таможенной службы», — подчеркивают в ГТС.

В Таможенной службе напомнили, что Кыргызстан присоединился к договору о Евразийском экономическом союзе 12 августа 2015 года. В рамках таможенного союза государств — членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Иначе говоря, девять лет отсутствует таможенный контроль на кыргызско-казахской границе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296945/
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