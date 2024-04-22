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Власть

Частный таможенный терминал в Кара-Суу перешел государству

Частный таможенный терминал в Кара-Суйском районе, принадлежащий ОсОО «Мегакомпани», перешел государству. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков.

По словам депутата Эльвиры Сурабалдиевой, местные жители жаловались на то, что таможенный терминал работает незаконно уже три года и якобы фирма захватила пастбищные земли.

«Кара-Суйский таможенный терминал на балансе государства. Приводим в порядок документы, скоро вопрос будет окончательно решен», — сказал Самат Исабеков.

Он отметил, что все доходы от работы пункта пропуска отныне будут поступать в бюджет. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/292271/
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