23:44
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

В Нидерландах нашли скелет предположительно д’Артаньяна

При реставрации церкви в Маастрихте был найден скелет. Человек, которому принадлежат останки, был похоронен под алтарем, что указывает на его высокий статус. В его могиле обнаружены осколок мушкетной пули и французская монета, пишет нидерландское издание NOS.

Исследователи отправили останки на анализ ДНК. Они предполагают, что это может быть скелет Шарля де Кастельмора д'Артаньяна — капитана мушкетеров французского короля Людовика XIV и прототипа главного героя романа «Три мушкетера» писателя Александра Дюма. Реальный д'Артаньян погиб при осаде Маастрихта в 1673 году, вероятно, получив ранение в горло или грудь мушкетной пулей. Место его захоронения было неизвестно.

«Я по-прежнему очень осторожен. Пока ничто не противоречит предположению, что это мог быть он. Но я жду результатов анализа ДНК», — заявил NOS археолог Вим Дейкман, который принимал участие в раскопках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367464/
просмотров: 289
Версия для печати
