Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения

В Бишкеке жители муниципального территориального управления «Лебединовка» жалуются на состояние обочины возле трассы на улице Жибек Жолу в отрезке от улицы Лермонтова до улицы Калинина. По их словам, по этому участку ежедневно проходят десятки людей.

Как отмечают местные жители, дорогу здесь ремонтируют с октября 2025 года силами Министерства транспорта и коммуникаций.

Ремонт затянулся: техника и рабочие периодически появляются, затем надолго исчезают. Где ходить людям — непонятно, а по трассе — опасно.

«Неделю назад на объекте вновь начались какие-то работы, но вскоре прекратились. После на участке остались грязь, что еще больше осложнило передвижение пешеходов», — добавляют жители.

Также люди жалуются на отсутствие уличного освещения. В темное время суток на этом отрезке ничего не видно. Люди говорят, что возвращаться домой вечером небезопасно. Плохая видимость в сочетании с неровным покрытием и грязью создает риск травм.

Жители Лебединовки надеются, что ответственные службы обратят внимание на ситуацию, завершат затянувшийся ремонт и приведут тротуар в порядок, обеспечив безопасные условия для пешеходов.

